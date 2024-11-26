توقعات بنمو الاقتصاد الكوري بنسبة 2.1% في عام 2025

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توقع المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة أن ينمو اقتصاد كوريا الجنوبية وصادراتها في نطاق منخفض يبلغ 2% خلال العام القادم، موضحا أن إدارة "دونالد ترامب" القادمة سوف تجلب تأثيرات إيجابية وسلبية معا على الاقتصاد الكوري.ووفقا لتقرير صادر عن المعهد حول توقعاته الاقتصادية والصناعية لعام 2025، أمس الاثنين، فإن صادرات كوريا الجنوبية ستنمو على أساس سنوي بنسبة 2.2%، في حين سينمو الاقتصاد المحلي بنسبة 2.1%.وقال المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة إن الشحنات الصادرة أظهرت نموا إيجابيا، مدفوعة بشكل أساسي بأشباه الموصلات، وأن معدل النمو السنوي الأبطأ يعكس تأثير الأساس. وأضاف التقرير أن الاتجاه العالمي نحو تخفيض أسعار الفائدة والتعافي في صناعة تكنولوجيا المعلومات سوف يفيد الصادرات.كما أشار التقرير إلى أن زيادة التعريفات الجمركية خلال فترة إدارة ترامب القادمة، قد تؤدي إلى تخفيض قيمة صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 8.4% على الأقل، وحتى 14%، مما سيؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي بنسبة تتراوح بين 0.1% و0.2%.