كوريا تصف خطاب اليابان في احتفال سادو بأنه لم يرق للمستوى المتفق عليه

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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنها قررت عدم حضور الحدث الذي استضافته اليابان لإحياء ذكرى العمال اليابانيين والكوريين القسريين في مجمع مناجم سادو، لأن خطاب اليابان في هذا الحدث لم يرق إلى المستوى المتفق عليه بين البلدين فيما يتعلق بإدراج مناجم سادو في قائمة التراث العالمي لليونسكو.وأصدرت الوزارة هذا الموقف في رسالة إلى الصحفيين أمس الاثنين، بعد أن قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "يوشيماسا هاياشي" إنه "من المؤسف" عدم مشاركة كوريا الجنوبية في ذلك الحدث.وأكدت الوزارة أن عقد كوريا الجنوبية لحفل منفصل يعكس تصميمها الراسخ على أنها لن تتنازل عن القضايا التاريخية مع اليابان. ومع ذلك، لم تعرب الحكومة الكورية عن أسفها بشأن هذه القضية.وقد أقامت كوريا الجنوبية حفلا تذكاريا منفصلا أمس لتكريم الكوريين الذين كانوا قد تعرضوا للعمل القسري تحت الحكم الاستعماري الياباني في مناجم سادو في اليابان، والتي تم إدراجها مؤخرا على قائمة التراث العالمي لليونسكو.وقد تغيبت الحكومة الكورية عن حفل اليابان في اليوم السابق وسط تقارير تفيد بأن ممثل الحكومة اليابانية كان قد زار ضريح "ياسوكوني" المثير للجدل.