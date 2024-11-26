تراجع مؤشر ثقة المستهلك في كوريا خلال نوفمبر

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تراجع مؤشر ثقة المستهلك في كوريا الجنوبية خلال شهر نوفمبر الجاري وسط المخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ الصادرات، وعدم اليقين حول التغييرات السياسية المتوقعة في ظل الإدارة القادمة للرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب".وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء أن مؤشر ثقة المستهلك المركب بلغ 100.7 نقطة في نوفمبر، بانخفاض نقطة واحدة مقارنة بالشهر الماضي.وتدل قراءة المؤشر فوق 100 نقطة على أن عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين.وقد انخفض المؤشر الفرعي الذي يقيس التوقعات الاقتصادية للمستهلكين، وهو أحد المؤشرات الستة التي تشكل مؤشر ثقة المستهلك المركب، بمقدار سبع نقاط مقارنة بالشهر الماضي ليصل إلى أقل مستوى له منذ نوفمبر من العام الماضي عند 74 نقطة.وسجل مؤشر ثقة المستهلك لأسعار المساكن 109 نقاط في نوفمبر، بانخفاض سبع نقاط أيضا مقارنة بالشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض في أحد عشر شهرا.وظل التضخم المتوقع للعام القادم ثابتا عند 2.8%.