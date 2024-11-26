كوريا الجنوبية وأوكرانيا تناقشان مشاركة قوات كورية شمالية لدعم روسيا في الحرب

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التقى وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وأوكرانيا أمس الاثنين لمناقشة مشاركة قوات كورية شمالية لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وسبل دعم سيول لكييف.وقالت وزارة الخارجية في سيول اليوم الثلاثاء إن الوزير "تشو تيه يول" ونظيره الأوكراني "أندريه سيبيا" عقدا اجتماعا ثنائيا على هامش اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة السبع في إيطاليا.وخلال الاجتماع، أعرب الوزير "تشو" عن قلقه من أن مشاركة القوات الكورية الشمالية تتسبب في دخول الحرب الروسية الأوكرانية إلى مرحلة جديدة. وقال إن سيول ستتخذ خطوات تدريجية وعملية، تتوافق مع التهديدات الأمنية والتعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ.ومن جانبه أعرب وزير الخارجية الأوكراني عن أمله في أن يقوم مبعوث خاص من بلاده بزيارة إلى كوريا الجنوبية خلال المستقبل القريب لمناقشة قضية مشاركة قوات كورية شمالية في الحرب، وقال أيضا إنه يأمل في أن تستمر بلاده في تبادل المعلومات مع كوريا الجنوبية للتعامل بصرامة مع التعاون العسكري غير المشروع بين روسيا وكوريا الشمالية.ورد الوزير "تشو" على ذلك بأن سيول وكييف سوف تجريان مناقشات مثمرة عندما يزور المبعوث الأوكراني الخاص سيول.