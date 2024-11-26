كوريا ومنغوليا تعقدان الجولة الرابعة من محادثات اتفاقية المشاركة الاقتصادية

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بدأت كوريا الجنوبية ومنغوليا اليوم الثلاثاء اجتماعات الجولة الرابعة من المفاوضات الهادفة لإبرام اتفاقية مشاركة اقتصادية ثنائية.وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية إن الجانبين قد افتتحا المحادثات في سيول اليوم وسوف تستمر حتى يوم الجمعة، موضحة أنهما يخططان لإجراء مفاوضات معمقة حول 19 مجالا، بما في ذلك السلع والخدمات والاستثمار والمشتريات الحكومية.وقال وزير التجارة "تشونغ إين كيو" في كلمته الافتتاحية في الاجتماعات إن الجانبين لديهما إمكانات كبيرة للتعاون، معربا عن أمله في أن تعمل الاتفاقية المتوقعة على توسيع التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، بما في ذلك سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والبنية الأساسية.يذكر أن اتفاقيات المشاركة الاقتصادية تعتبر أضيق نطاقا من اتفاقيات التجارة الحرة التقليدية، حيث تركز على إنشاء شبكة تجارية مفيدة بين الدول الشريكة.