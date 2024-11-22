صادرات كوريا من العشب البحري غيم تسجل تريليون وون للعام الثاني

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قال تقرير حكومي إن صادرات كوريا الجنوبية من الأعشاب البحرية المجففة "غيم" قد سجلت مستوى قياسيا جديدا هذا العام بلغ 850 مليون دولار حتى نهاية الشهر الماضي، لتتجاوز مستوى تريليون وون للعام الثاني على التوالي.وأضاف التقرير أن حصة كوريا في سوق الأعشاب البحرية العالمية قد تجاوزت أيضا 70%، حيث ارتفعت صادراتها من 11 مليون دولار في عام 2010، إلى 790 مليون دولار في العام الماضي، كما زاد عدد الدول التي تستورد الأعشاب البحرية الكورية من 64 دولة في عام 2010، إلى 122 دولة في العام الماضي.ومن المتوقع أن تحقق صادرات كوريا من الأعشاب البحرية رقما قياسيا جديدا هذا العام يبلغ حوالي 1 مليار دولار، أي بزيادة نسبتها 27% مقارنة بالعام الماضي، وذلك بفضل الطلب القوي في الأسواق الخارجية والدعم الحكومي للشركات المصدرة.وقال وزير الشؤون البحرية الكوري " كانغ دو هيونغ" إن الحكومة ستسعى الى زيادة القيمة المضافة لصادرات "غيم" وتعزيز قدراتها التنافسية، مع الاهتمام أيضا بتحقيق الاستقرار في السوق الداخلية.