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الاقتصادية

صادرات كوريا من العشب البحري غيم تسجل تريليون وون للعام الثاني

Write: 2024-11-26 15:25:29Update: 2024-11-26 15:37:19

صادرات كوريا من العشب البحري غيم تسجل تريليون وون للعام الثاني

Photo : YONHAP News

قال  تقرير  حكومي  إن  صادرات كوريا  الجنوبية  من  الأعشاب  البحرية المجففة  "غيم"  قد  سجلت  مستوى  قياسيا  جديدا  هذا  العام  بلغ  850  مليون  دولار  حتى  نهاية  الشهر  الماضي، لتتجاوز  مستوى  تريليون وون  للعام  الثاني على  التوالي.
وأضاف  التقرير  أن  حصة  كوريا  في  سوق  الأعشاب  البحرية العالمية  قد  تجاوزت أيضا  70%،  حيث  ارتفعت  صادراتها من  11  مليون  دولار  في  عام  2010،  إلى  790  مليون  دولار  في  العام  الماضي،  كما  زاد  عدد  الدول  التي  تستورد  الأعشاب البحرية  الكورية  من  64  دولة  في  عام  2010،  إلى  122  دولة  في  العام  الماضي.
ومن  المتوقع  أن  تحقق  صادرات كوريا  من  الأعشاب البحرية  رقما  قياسيا جديدا  هذا  العام  يبلغ  حوالي  1  مليار  دولار،  أي  بزيادة  نسبتها 27%  مقارنة  بالعام الماضي،  وذلك  بفضل  الطلب  القوي  في  الأسواق الخارجية  والدعم  الحكومي للشركات  المصدرة.
وقال  وزير  الشؤون البحرية  الكوري  " كانغ  دو  هيونغ" إن  الحكومة  ستسعى  الى  زيادة  القيمة  المضافة لصادرات  "غيم"  وتعزيز قدراتها  التنافسية،  مع  الاهتمام  أيضا  بتحقيق  الاستقرار في  السوق  الداخلية.
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