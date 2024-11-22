استمرار المصادمات الحزبية حول الشؤون السياسية الراهنة

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دعا حزبُ قوة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية الحزبَ الديمقراطي المعارض الرئيسي ورئيسه "لي جيه ميونغ"، إلى التوقف عن تنظيم التجمعات في الهواء الطلق والتي تعرقل عمل الحكومة، وذلك إذا كان الحزب المعارض يسعى فعلا إلى تحقيق سياسة التعايش.وقال زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم "تشو كيونغ هو" إن سياسة التعايش لن تكون ممكنة إلا إذا توقفت المعارضة عن تمرير مشروعات القوانين من جانب واحد دون اتفاق مع الحزب الحاكم، وكذلك توقفت عن تعطيل الميزانية وممارسة إجراءات العزل بطريقة عشوائية. واقترح "تشو" تعديل جميع النقاط المرجعية لجلسات البرلمان العادية المتبقية بما يتناسب مع قضايا معيشة الشعب، ودعا إلى اتخاذ إجراء سريع لإلغاء ضريبة استثمار الذهب وتأجيل فرض الضرائب على الأصول الافتراضية.ومن جانبه، ادعى زعيم التكتل البرلماني للحزب المعارض "باك تشان ديه" أنه لا توجد أي وسيلة أخرى أمام الرئيس "يون صوك يول" ورئيس الحزب الحاكم "هان دونغ هون" للاستمرار سوى القبول بإجراء تحقيقات خاصة مع السيدة الأولى "كيم كون هي"، معتبرا أن مئات الآلاف من المواطنين يطالبون بإجراء مثل هذه التحقيقات.ودعا "باك" رئيسَ الحزب الحاكم للتعاون من أجل إجراء التحقيقات الخاصة مع السيدة الأولى والكف عن الأحاديث التي لا معنى لها.