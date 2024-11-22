الاتحاد الأوربي يعاقب شخصيات كورية شمالية بسبب دعمها لروسيا

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قال تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء أمس الاثنين إن الاتحاد الأوربي قرر فرض عقوبات على شخصيات كورية شمالية ذات صلة بعملية إرسال قوات لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا.وأوضح التقرير أن القائمة الدقيقة بأسماء تلك الشخصيات الكورية الشمالية مازالت غير معلنة، ولكن من المتوقع أن تشمل بشكل أساسي الشخصيات العسكرية التي ساهمت في نشر حوالي 11 ألف جندي كوري شمالي في منطقة "كورسك" الروسية.وفي حالة التصديق على قائمة العقوبات بناء على اتفاق الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوربي، فسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات دولية ذات صلة بإرسال قوات كورية شمالية إلى روسيا.وكان الاتحاد الأوربي قد أضاف في شهر فبراير الماضي اسم "كانغ سو وان نام" وزير الدفاع الكوري الشمالي الأسبق، بالإضافة إلى وزارة الصواريخ الكورية الشمالية، إلى قائمة العقوبات، بسبب الدعم الصاروخي المقدم إلى روسيا.وفي الوقت نفسه، يسعى وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة السبع إلى إصدار بيان رسمي يدين إرسال قوات كورية شمالية إلى روسيا.