الكشف عن خريطة فرنسية قديمة تتضمن جزر دوكدو وبحر كوريا

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اختار مركز تجربة "دوكدو"، التابع لمؤسسة تاريخ شمال شرق آسيا، خريطة "كوان دونغ ولياودونغ وجوسون" التي تم إنتاجها في فرنسا في عام 1750، وتمت ترجمتها إلى الإيطالية، باعتبارها "الخريطة القديمة لهذا الشهر".وقال مسؤول في المركز إن رساما هيدروغرافيا ملكيا فرنسيا يُدعى "جاك نيكولا بيليم"، هو الذي أنشأ هذه الخريطة، مشيرا إلى أنه تم تحديد جزيرة "أوللونغ" على الخريطة باسم "فانغ لينغ تاو"، بينما تم تحديد جزيرة "دوكدو" باسم "شيانغ سان تاو"، وتم تحديد المنطقة البحرية بين كوريا واليابان باسم "بحر كوريا".وأضاف أن شكل شبه الجزيرة الكورية في الخريطة يعتبر نسخة من "خريطة مملكة جوسون" للجغرافي الفرنسي "دانفيل".وسوف يتم عرض هذه الخريطة في زاوية "تاريخ دوكدو" في مركز تجربة "دوكدو" في منطقة "يونغ دُنغ بو" في سيول حتى آخر يوم من هذا العام.