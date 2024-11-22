مباحثات بين وزيريْ خارجية كوريا الجنوبية وأوكرانيا

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أجرى وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو تيه يول" مباحثات ثنائية مع نظيره الأوكراني "أندريه سيبيا"، على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع التي عُقدت في إيطاليا أمس الاثنين، حيث ناقشا اتجاهات الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك إرسال قوات كورية شمالية لدعم روسيا، والدعم الذي يمكن أن تقدمه كوريا الجنوبية لأوكرانيا.وقال الوزير "تشو" إن الحكومة الكورية الجنوبية تشعر بالقلق من أن الحرب في أوكرانيا قد دخلت مرحلة جديدة بسبب إرسال القوات الكورية الشمالية، وأكد أن سيول سوف تتخذ إجراءات فعالة تتناسب مع التقدم في التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا والتهديدات الموجهة إلى أمنها.ومن جانبه، شدد الوزير الأوكراني على ضرورة الرد، قائلا إن نشر كوريا الشمالية لقوات في الحرب يثير مخاوف أمنية مشتركة بين البلدين، كما أعرب عن أمله في أن يزور مبعوث أوكراني خاص سيول في المستقبل القريب لمواصلة المناقشات ذات الصلة.وأضاف أن كييف ستسعى إلى تبادل المعلومات ذات الصلة عن كثب مع سيول من أجل الرد بشكل صارم على التعاون العسكري غير القانوني بين كوريا الشمالية وروسيا، معربا عن امتنان بلاده للدعم الذي تقدمه كوريا الجنوبية لأوكرانيا.وكان نائب وزير الخارجية الروسي "أندريه رودينكو" قد حذر كوريا الجنوبية في تصريحات أدلى بها أول من أمس من تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة.