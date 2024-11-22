كوريا الشمالية تبدأ في تفكيك أبراج نقل الطاقة لمجمع كيسونغ الصناعي

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بدأت كوريا الشمالية في تفكيك أبراج نقل الطاقة التي كانت قد أنشأتها كوريا الجنوبية لتزويد مجمع كيسونغ الصناعي المشترك بالكهرباء، بعد أن قامت في وقت سابق بتفجير أجزاء من الطرق والسكك الحديدية التي تربط بين الكوريتين.وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إنه بدءا من يوم السبت الماضي تم رصد عدد من الجنود الكوريين الشماليين وهم يتسلقون أبراج نقل الطاقة المعطلة حاليا على طول خط "كيونغ أوي"، ويقطعون كابلات الكهرباء.وتوجد تلك الأبراج على طول خط "كيونغ أوي" الغربي، ويفصل بين كل منها بضع مئات من الأمتار. يذكر أن ذلك الطريق الذي يربط بين الكوريتين ويمتد من الجانب الشمالي لخط ترسيم الحدود العسكرية وحتى مجمع كيسونغ الصناعي، قد فجرته كوريا الشمالية يوم 15 أكتوبر الماضي.ويوجد 48 برجا معدنيا لنقل كابلات الطاقة الكهربائية بين مدينة "مون سان" في كوريا الجنوبية، ومحطة "بيونغ هوا" الفرعية في الشمال، منها 15 برجا على الجانب الكوري الشمالي.وقد تم ربط مرافق نقل الطاقة التي بنتها الشركة الكورية الجنوبية للطاقة الكهربائية، لأول مرة في ديسمبر 2006، ثم بدأت عملية إمداد مجمع كيسونغ الصناعي المشترك بين الكوريتين بالكهرباء، وبعد ذلك تم قطع إمدادات الطاقة في فبراير 2016، بعد إجراء بيونغ يانغ تجربتها النووية الرابعة في شهر يناير من ذلك العام.