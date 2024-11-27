التكتلات العائلية في كوريا مستمرة في الاستفادة من التجارة الداخلية

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ظلت المعاملات الداخلية داخل التكتلات العائلية، أي مجموعات الشركات الكبرى التي تمتلكها عائلات، في حالة نشاط خلا ل العام الماضي على الرغم من الانتقادات التي تفيد بأن الشركات تستفيد بشكل غير عادل من إبرام عقود مربحة لشركاتها التابعة.وأعلنت لجنة التجارة العادلة أمس الثلاثاء عن نتائج مسح المعاملات الداخلية لـ2700 شركة تابعة لـ88 مجموعة أعمال مدرجة في البورصة خلال عام 2023، حيث اتضح أن نسبة المعاملات الداخلية عبر الشركات التابعة المحلية والأجنبية بلغت 32.5%، بإجمالي أكثر من 704 تريليون وون، أي أكثر من 503 مليارات دولار أمريكي.ومن بينها، بلغت نسبة التداول الداخلي بين الشركات التابعة المحلية، والتي تؤثر بشكل كبير على أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية، 12.8%، وهو ما يمثل زيادة قدرها 0.6% مقارنة بالعام الأسبق.وبالنسبة لمجموعات الأعمال التي تمتلك فيها الأسرة المسيطرة أكثر من 50% من الأسهم، بلغت نسبة التداول الداخلي بين الشركات التابعة المحلية 17.1%، مقارنة بحوالي 12.7% فقط للشركات التي تسيطر عليها الأسرة بنسبة تقل عن 20%.