موافقة حزبية على التصويت على مشروع قانون التحقيقات مع السيدة الأولى

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وافقت الأحزاب السياسية الكورية من المعسكرين الحاكم والمعارض على إجراء تصويت يوم الـ10 من ديسمبر القادم على مشروع قانون المحقق الخاص الذي سيجري تحقيقات في الادعاءات المتعلقة بالسيدة الأولى "كيم كون هي"، والتي استخدم الرئيس "يون صوك يول" حق النقض ضدها أمس الثلاثاء.وتوصل قادة التكتلات البرلمانية من حزب قوة الشعب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع عقدوه أمس.وصرح زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي "باك تشان ديه" بأن الجانبين اتفقا على عقد جلسات عامة يوميْ الاثنين والأربعاء من الأسبوع القادم، ويوم 10 ديسمبر، مشيرا إلى أن الدورة البرلمانية العادية سوف تنتهي في العاشر من ديسمبر.وخلال الجلسة العامة يوم الأربعاء، من المقرر أن تصوّت الأحزاب السياسية على اقتراحات تسعى إلى عزل ثلاثة من وكلاء النيابة العامة الذين قادوا التحقيقات في مزاعم التلاعب بالأسهم فيما يتعلق بالسيدة الأولى لكنهم قرروا عدم توجيه اتهامات إليها.ومن جانبه قال زعيم التكتل البرلماني لحزب قوة الشعب الحاكم "تشو كيونغ هو" إنه خلال اجتماع الأمس الثلاثاء، أعرب الحزب الديمقراطي المعارض عن نيته متابعة التحقيقات البرلمانية في وفاة العريف البحري "تشيه سو غُن"، لكن الحزب الحاكم أصدر وجهة نظر سلبية بشأن هذه المسألة.