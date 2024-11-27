إصدار تحذير من تساقط ثلوج كثيفة في سيول للمرة الأولى منذ 14 عاما

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صدر تحذير من تساقط ثلوج كثيفة في سيول للمرة الأولى منذ 14 عاما، حيث بلغ حجم الثلوج أكثر من 20 سنتيمترا في منطقة العاصمة.وقامت هيئة الأرصاد الجوية الكورية بترقية إعلانها حول تساقط الثلوج الكثيفة في شمال شرق سيول إلى مستوى "تحذير" في الساعة 5:50 من صباح اليوم الأربعاء، مع إصدار تنبيهات من الثلوج الكثيفة للمدينة بأكملها.ويعد هذا أول تحذير من الثلوج الكثيفة في سيول منذ 4 يناير 2010.ويتم إصدار التحذير عندما يُتوقع أن يصل تساقط الثلوج إلى 20 سنتيمترا أو أكثر في غضون 24 ساعة.وقد تلقت منطقة "صونغ بوك" في سيول حتى الساعة 7 من صباح اليوم 20.6 سنتيمتر من الثلوج، بينما شهدت مناطق "كانغ بوك" 20.4 سنتيمتر، و"صو ديه مون" 17.2 سنتيمتر. ومع تساقط الثلوج الكثيفة، رفعت حكومة المدينة مستوى الاستجابة للطوارئ لإزالة الثلوج بمقدار درجة واحدة إلى "المستوى الثاني" في الساعة 7 صباحا، كما أغلقت المدينة حركة المرور في أربعة طرق في جبل "إين وانغ" وجبل "بوغاك" و"سام تشونغ دونغ" ومنتزه "واريونغ". ومن المتوقع أن تشهد سيول والأجزاء الشمالية الغربية من منطقة العاصمة حتى يوم الغد الخميس المزيد من الثلوج التي يصل ارتفاعها إلى عشرة سنتيمترات، بينما من المتوقع أن تتلقى الأجزاء الجنوبية والشمالية الشرقية الداخلية من مقاطعة "كيونغ كي" أكثر من 20 سنتيمترا.