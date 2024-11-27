الحكومة الكورية تفعّل حالة الطوارئ من المستوى الأول بسبب الثلوج الكثيفة

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فعّلت وزارة الداخلية في كوريا الجنوبية حالة الطوارئ من المستوى الأول، بسبب الثلوج الكثيفة التي تساقطت على المنطقة الوسطى من البلاد.ووفقا للوزارة اليوم الأربعاء، تم تفعيل حالة الطوارئ في الساعة الـ3 صباحا، بينما رفعت السلطات مستوى التأهب للأزمة بسبب الثلوج الكثيفة بمقدار درجة واحدة على مقياسها المكون من أربع درجات، من أقل مستوى، وهو "الانتباه" إلى مستوى "الحذر".واعتبارا من الساعة 6 صباحا، تم إغلاق حركة المرور في أربعة طرق في جبل "إين وانغ" وجبل "بوغاك" و"سا تشونغ دونغ" و"واريونغ"، مع إلغاء رحلات 96 سفينة ركاب على 74 طريقا بحريا.وتم تقييد الوصول إلى 185 موقعا في سبع حدائق وطنية في جميع أنحاء البلاد.ودعت الإدارة المركزية للتدابير الخاصة بمكافحة الكوارث إلى توخي الحذر والاستعداد لمنع الازدحام المروري خلال ساعات الذروة وحوادث سلامة المشاة على الطرق الجليدية الزلقة.