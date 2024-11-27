سيول وطوكيو تتفقان على عدم تأثير نصب سادو التذكاري على العلاقات الثنائية

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وسط الخلافات حول حدث تذكاري لضحايا العمل القسري في مناجم سادو اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية، عقد وزيرا خارجية كوريا الجنوبية واليابان اجتماعا غير رسمي على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة الدول السبع في إيطاليا.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، ناقش الوزير "تشو تيه يول" مع نظيره الياباني "تاكيشي إيوايا" حدث نصب سادو التذكاري خلال اجتماعهما أمس الثلاثاء، حيث اتفق الجانبان على ضمان عدم تأثير القضايا الناشئة عن ذلك الحدث التذكاري على تطوير العلاقات الثنائية، ومواصلة الزخم الإيجابي في التعاون بين البلدين.وكانت حكومة كوريا الجنوبية قد قررت مقاطعة المراسم التي استضافتها اليابان يوم الأحد، وأقامت حفلها التذكاري الخاص يوم الاثنين، قائلة إن خطاب اليابان التذكاري لم يرق إلى المستوى الذي اتفق عليه البلدان قبل إدراج مناجم سادو في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.ولم تذكر الوزارة ما إذا كان "تشو" قد أعرب عن أسفه بشأن الأمر في اجتماعه مع "إيوايا".وكرر مسؤول في الوزارة موقف الحكومة القائل بأن تغيب كوريا الجنوبية عن ذلك الحدث كان تعبيرا عن الاحتجاج والأسف.