فريق ترامب يدرس إجراء محادثات مباشرة مع كيم جونغ أون

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قالت تقارير إعلامية أمريكية إن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" يبحث حاليا إمكانية إجراء محادثات مباشرة مع زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون".ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر مطلعة على هذه التطورات قولها أمس الثلاثاء إن فريق ترامب يناقش إجراء محادثات مباشرة مع كيم، على أمل أن تتمكن الجهود الدبلوماسية الجديدة من تخفيض مخاطر الصراع المسلح.ومع ذلك، أشارت المصادر إلى أن المناقشات السياسية "غير مستقرة" وأن الرئيس المنتخب لم يتخذ أي قرارات نهائية في هذا الشأن.وأوضحت المصادر أن الهدف الأوليّ لترامب سوف يكون إعادة تأسيس المشاركة الأساسية، ولكن لم يتم تحديد أهداف سياسية أخرى ولا يوجد جدول زمني دقيق.وكان ترامب قد أكد مرارا خلال حملاته الانتخابية على علاقته الوثيقة مع كيم.