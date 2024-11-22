مجموعة السبع تعرب عن القلق من توسع الحرب الأوكرانية بسبب كوريا الشمالية

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أعرب وزراء خارجية مجموعة السبع عن قلقهم الشديد إزاء نشر قوات كورية شمالية لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وحذروا من أن تورط بيونغ يانغ يمثل توسعا خطيرا للحرب.ونقل تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء عن البيان المشترك الصادر في ختام اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع أمس الثلاثاء بعد يومين من المحادثات في إيطاليا، إن دعم كوريا الشمالية المباشر للحرب الروسية ضد أوكرانيا يمثل توسعا خطيرا للصراع في أوكرانيا، مع توقعات بعواقب وخيمة على الأمن في أوربا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.وأكد الوزراء مجددا دعمهم الثابت لأوكرانيا، ووصفوا التهديدات النووية الروسية بأنها "تهديدات غير مسؤولة".وقد حضر وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو تيه يول" جلسة حول منطقة المحيطين الهندي والهادئ ضمن اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع، حيث ناقش معهم سبل الاستجابة للتعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية.