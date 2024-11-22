عدد المواليد الجدد في كوريا يسجل زيادة للشهر الثالث على التوالي

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شهد عدد المواليد الجدد في كوريا الجنوبية زيادة في شهر أغسطس الماضي وللشهر الثالث على التوالي.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد المواليد الجدد في شهر سبتمبر 20 ألفا و590، بزيادة نسبتها 10.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على أساس أشهر سبتمبر منذ 14 عاما.وبهذا يكون العدد المتراكم للمواليد الجدد في كوريا خلال أول 9 أشهر من هذا العام قد سجل زيادة بنسبة 0.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها العدد المتراكم للمواليد الجدد زيادة في أول 9 أشهر من العام، وذلك منذ عام 2015.وأرجع التقرير السبب في زيادة عدد المواليد الجدد إلى زيادة عدد حالات الزواج بعد انتهاء جائحة كورونا، وزيادة عدد النساء في الثلاثينيات من العمر.وأشار التقرير إلى أن معدل الخصوبة الكلي، وهو متوسط عدد الأطفال الذين قد تنجبهم امرأة واحدة خلال فترة حياتها كلها، قد بلغ 0.76 طفل خلال الربع الثالث من هذا العام، بزيادة مقدارها 0.05 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ومن المتوقع أن يسجل معدل الخصوبة الكلي رقما جديدا هذا العام، متجاوزا معدل العام الماضي البالغ 0.72.أما عدد حالات الزواج في كوريا فبلغ 5 آلاف و300 في سبتمبر، بزيادة نسبتها 18.8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.كما شهد عدد حالات الزواج في الربع الثالث من العام زيادة بنسبة 24%، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق على أساس الأرباع الثالثة.