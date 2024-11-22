هيون ديه موتور تعتزم استثمار 479 مليون دولار في ماليزيا

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تعتزم شركة "هيون ديه" الكورية للسيارات استثمار 479 مليون دولار في ماليزيا خلال الفترة من عام 2025 وحتى عام 2030.وبموجب خطة "هيون ديه" الاستثمارية، سيتم تحديث قدرات التركيب لشركة "إينوكوم" الماليزية الشريكة، تلبية لاحتياجات "هيون ديه" في مجال تصنيع السيارات، بحيث تقوم شركة "إينوكوم" بتركيب سيارات "ستاريا" متعددة الأغراض لـ"هيون ديه" بدءا من منتصف العام القادم.وسوف تتم زيادة القدرة على تركيب هذا النوع من السيارات إلى 20 ألف سيارة سنويا، بالإضافة إلى إنتاج 5 موديلات أخرى من السيارات، منها سيارات كهربائية هجينة.ومن المتوقع أن يتم تصدير حوالي 30% من سيارات "هيون ديه" المصنعة في ماليزيا إلى دول جنوب شرق آسيا.وقالت شركة "هيون ديه" إن هذه الاستثمارات تعتبر الأكبر على الإطلاق من جانبها في ماليزيا، ومن المتوقع أن تؤدي إلى خلق المئات من فرص العمل هناك.