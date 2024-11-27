تدهور معنويات قطاع الأعمال الكوري في نوفمبر

تدهور مؤشر معنويات قطاع الأعمال في كوريا الجنوبية بشكل طفيف في شهر نوفمبر الجاري بسبب زيادة حالة عدم اليقين المتعلقة بالتغييرات المحتملة في السياسات الأمريكية في ظل إدارة "دونالد ترامب" القادمة.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء أن مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات قد بلغ 91.5 نقطة في نوفمبر، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر السابق.وتدل قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين بشأن الوضع في قطاع الأعمال.وانخفضت قيمة المؤشر للشركات المصنعة بمقدار نقطتين على أساس شهري لتصل إلى 90.6 نقطة في نوفمبر، مسجلة بذلك أقل مستوياتها منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.أما قيمة المؤشر للقطاعات غير التصنيعية، والتي تشمل المطاعم ومتاجر البيع بالجملة والتجزئة، فقد تحسنت بمقدار 0.4 نقطة لتصل إلى 92.1 نقطة.ومن ناحية أخرى، تراجعت توقعات المؤشر لشهر ديسمبر القادم بمقدار 0.1 نقطة لتصل إلى 89.7 نقطة.