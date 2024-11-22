توقعات بتساقط المزيد من الثلوج في كوريا اليوم الخميس

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من المتوقع هطول المزيد من الأمطار أو الثلوج على معظم أنحاء كوريا الجنوبية اليوم الخميس، كما يُتوقع تساقط ثلوج كثيفة على الأجزاء الداخلية في المنطقة الوسطى.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم الخميس أنه من المتوقع هطول أكثر من 15 سنتيمترا من الثلوج على مقاطعة "كيونغ كي" والمناطق الداخلية في وسط وجنوب مقاطعة "كانغ وان"، والأجزاء الوسطى والشمالية من مقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ".كما ستشهد سيول وإنتشون والأجزاء الشمالية من مقاطعة "كانغ وان" والأجزاء الشمالية من مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" والأجزاء الشرقية من مقاطعة شمال "جولا" والمناطق الداخلية في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" ثلوجا تتراوح بين 2 و8 سنتيمترات اليوم.ومن المتوقع أن يتوقف تساقط الثلوج في فترة بعد الظهر في سيول وإنتشون وشمال مقاطعة "كيونغ كي"، ولكن من المرجح أن تستمر حتى الليل في جنوب مقاطعة "كيونغ كي" والمناطق الداخلية في مقاطعة "كيونغ سانغ".وسوف تتراوح درجات الحرارة العظمى بعد الظهر بين 3 درجات مئوية و13 درجة مئوية، مع توقعات بارتفاعها إلى 4 درجات مئوية في سيول، ولكن من المرجح أن تؤدي الرياح القوية إلى تخفيض درجات الحرارة عن ذلك.