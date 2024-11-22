الرئيس يون يستقبل المبعوث الأوكراني الخاص

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عقد الرئيس "يون صوك يول" اجتماعا مع وفد أوكراني برئاسة وزير الدفاع "رستم عُمَروف" أمس الأربعاء، حيث ناقش معه سبل التعامل مع التعاون العسكري المتزايد بين روسيا وكوريا الشمالية.وقال المكتب الرئاسي في سيول إن "يون" و"عُمَروف" اتفقا على أن يواصل الجانبان تبادل المعلومات المتعلقة بنشر كوريا الشمالية قواتها في الحرب الروسية الأوكرانية، ونقل التكنولوجيا العسكرية والأسلحة الروسية إلى كوريا الشمالية.وبعد محادثاته مع الرئيس الكوري الجنوبي، عقد وزير الدفاع الأوكراني اجتماعات منفصلة مع مستشار الأمن القومي "شين وان شيك" ووزير الدفاع "كيم يونغ هيون".وتأتي هذه الزيارة بعد محادثات هاتفية بين "يون" والرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" في الشهر الماضي.وفي مقابلة مع قناة "كي بي إس" الشهر الماضي، أكد "زيلينسكي" على حاجة أوكرانيا الملحة للصواريخ الكورية الجنوبية المضادة للطائرات وأنظمة المدفعية، لمواجهة التهديدات من قبل روسيا.