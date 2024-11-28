كوريا تشيد بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

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أشادت حكومة كوريا الجنوبية بوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"، المدعوم من إيران، والذي دخل حيز التنفيذ في الساعة الرابعة من صباح أمس الأربعاء، بالتوقيت المحلي.وقالت وزارة الخارجية الكورية في بيان أصدره المتحدث باسمها إنها ترحب بهذه الخطوة وتثمن عاليا الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الولايات المتحدة وفرنسا، اللتان توسطتا في وقف إطلاق النار.وأعرب البيان عن أمل الحكومة الكورية في أن تتم استعادة السلام الإقليمي على الفور، وأن يعود اللاجئون من كلا الجانبين إلى ديارهم بأمان، من خلال التنفيذ الشامل للاتفاق الأخير.ويأتي وقف إطلاق النار بعد 13 شهرا من الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في أكتوبر 2023.وبموجب الاتفاق، وافقت إسرائيل على سحب قواتها من جنوب لبنان خلال الـ60 يوما القادمة، بينما وافق حزب الله على سحب قواته وأسلحته الثقيلة إلى الخلف على بعد حوالي 30 كيلومترا من الحدود الإسرائيلية إلى شمال نهر الليطاني.