تعطل الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء في كوريا بسبب الثلوج الكثيفة

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تسببت الثلوج الكثيفة التي تساقطت أمس الأربعاء على منطقة العاصمة الكورية سيول في تعطيل الرحلات الجوية وانقطاع التيار الكهربائي.ووفقا للإدارة المركزية لمواجهة الكوارث، تم الإبلاغ عن 61 حالة لانقطاع التيار الكهربائي حتى الساعة 6 من صباح اليوم الخميس، وتم حل 46 منها، كما تم إلغاء 93 رحلة جوية و99 رحلة بحرية لسفن الركاب.وقالت الإدارة إنها تحقق في حالتيْ وفاة وقعتا بعد انهيار منشآت في "يانغ بيونغ" و"بيونغ تيك"، وكلاهما في مقاطعة "كيونغ كي".وأدت الثلوج إلى تقييد الوصول إلى 328 قسما في 13 محمية وطنية في جميع أنحاء البلاد، مع إغلاق 18 طريقا أمام حركة المرور، بما في ذلك 7 طرق في سيول.ورفعت الحكومة وضع الاستجابة لحالات الطوارئ درجة واحدة إلى المستوى الثاني في الساعة 2 من بعد ظهر أمس الأربعاء، مع صدور تحذيرات من الثلوج الكثيفة في جميع أنحاء البلاد.وتم رفع مستوى أزمة الثلوج الكثيفة من "الحذر" إلى "الانتباه".