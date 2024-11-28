كوريا الشمالية تعترف بصورة غير مباشرة بإرسال قوات إلى روسيا

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اعترف مبعوث كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة على نحو غير مباشر بإرسال بلاده قوات إلى روسيا، وذلك عندما وُجّه إليه سؤالٌ مباشر عن ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي.وطرح السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة "روبرت وود" السؤال خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الحرب في أوكرانيا، ولم ينكر "كيم سونغ"، سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، إرسال بلاده قوات إلى روسيا.وأجاب "كيم" بأن معاهدة المشاركة الاستراتيجية الشاملة بين كوريا الشمالية وروسيا تتوافق تماما مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأضاف أن كوريا الشمالية سوف تحافظ بإخلاص على التزاماتها بموجب تلك المعاهدة.وتتضمن المعاهدة التي وقعها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بعد قمتهما في بيونغ يانغ في شهر يونيو الماضي، بندا ينص على الدفاع المتبادل، حيث يقدم كلٌ من الجانبين الدعمَ العسكري للآخر إذا تعرض لهجوم.