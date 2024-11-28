مدينة سيول تشهد ثالث أغزر تساقط للثلوج اليوم الخميس

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غطت الثلوج منطقة العاصمة الكورية سيول اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي، حيث تساقط أكثر من 40 سنتيمترا من الثلوج في بعض المناطق.وبلغ حجم الثلوج حتى الساعة 8 من صباح اليوم الخميس 28.6 سنتيمتر، حسب مرصد سيول للأرصاد الجوية في "جونغ نو"، وهي نقطة المراقبة الجوية الرسمية.ويمثل هذا الرقم ثالث أغزر تساقط للثلوج في نفس الموقع في وسط سيول، حيث تم قياس 31 سنتيمترا من الثلوج في 24 مارس 1922، و30 سنتيمترا في 31 يناير 1969.وبلغ سُمك الثلوج في مناطق أخرى في العاصمة أكثر من 40 سنتيمترا حتى الساعة 8 صباحا.وفي مقاطعة "كيونغ كي"، تلقت مدينة "يونغ إين" 47.5 سنتيمتر من الثلوج، وشهدت "سو وان" تساقط 43 سنتيمترا، بينما شهدت منطقة "غواناك" في سيول تساقط 41.2 سنتيمتر.وكان تساقط الثلوج في "سو وان" هو الأغزر في تلك المدينة منذ بدء عمليات الرصد الجوي الحديثة في أكتوبر 1964.