لجنة برلمانية كورية توافق على اتفاقية تقاسم تكاليف الدفاع مع الولايات المتحدة

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وافقت لجنة الدبلوماسية والتوحيد في البرلمان الكوري على مشروع الاتفاقية الجديدة لتقاسم تكاليف الدفاع مع الولايات المتحدة، وذلك بناء على توافق بين الأحزاب من المعسكرين الحاكم والمعارض في اجتماع عام عقدته اللجنة صباح اليوم الخميس.جاء ذلك بعد أن توصلت الحكومتان الكورية والأمريكية لمشروع الاتفاقية الـ12 الشهر الماضي بعد إجراء 8 جولات من المشاورات. وسوف تستمر فترة صلاحية الاتفاقية الجديدة 5 سنوات، بدءا من عام 2026، وتنص على أن تتحمل كوريا الجنوبية مبلغ تريليون و619 مليارا و200 مليون وون سنويا، بزيادة نسبتها 8.3%، مقابل بقاء القوات الأمريكية في البلاد. وأوضحت الحكومة الكورية أن هذا المبلغ سيزيد بمتوسط ​​سنوي يبلغ 6.2%، وهي نفس نسبة الزيادة في السنوات الخمس الماضية، مع الوضع في الاعتبار زيادة عدد العاملين الكوريين في القوات الأمريكية في البلاد، وزيادة تكاليف إدارة المنشآت العسكرية التي تستخدمها وزارة الدفاع الكورية.وبالإضافة إلى ذلك، وافقت اللجنة البرلمانية لشؤون الدبلوماسية والتوحيد أمس على قرار يدعو لتقديم مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وقرار يدعو إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم هناك.