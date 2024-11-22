المجموعة النووية بين سيول وواشنطن تبحث عقد أول تدريب محاكاة الشهر القادم

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إن الاجتماع الرابع للمجموعة الاستشارية النووية مع الولايات المتحدة سيبحث عقد أول تدريب محاكاة في العاصمة الأمريكية واشنطن يوميْ 4 و5 ديسمبر.وسوف يرأس الجانب الكوري في الاجتماع "جو تشانغ ليه" مدير مكتب السياسات الدفاعية في الوزارة، بينما سيرأس الجانب الأمريكي "كارا أبركرومبي" القائمة بأعمال نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية.وأوضحت الوزارة أن هذه التدريبات تستهدف تمكين التحالف الكوري الأمريكي من اتخاذ قرارات سياسية أعمق وبشكل أكثر تعاونا وتنسيقا فيما يتعلق بالتخطيط النووي والاستراتيجي، في حالة حدوث أزمة أو حالة طوارئ في شبه الجزيرة الكورية.وسوف يقوم الجانبان خلال الاجتماع الرابع للمجموعة الاستشارية النووية بالتحقق من النتائج المحرزة في مهام المجموعة في مجال إجراءات الأمن وتبادل المعلومات، والتشاور النووي والاتصالات الاستراتيجية في أوقات الأزمات والطوارئ، وإنشاء نظام اتصالات أمني مخصص، وتعزيز التخطيط النووي والاستراتيجي، والتكامل النووي والتقليدي، وإرسال الرسائل الاستراتيجية.يذكر أن المجموعة الاستشارية النووية عبارة عن هيئة ثنائية يمكن لكوريا الجنوبية من خلالها التعبير عن آرائها بشأن العمليات النووية الأمريكية، وسوف يكون الاجتماع القادم آخر اجتماع للمجموعة خلال فترة حكومة الرئيس الأمريكي "جو بايدن".