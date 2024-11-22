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السياسية

المجموعة النووية بين سيول وواشنطن تبحث عقد أول تدريب محاكاة الشهر القادم

Write: 2024-11-28 15:05:03Update: 2024-11-28 15:32:43

المجموعة النووية بين سيول وواشنطن تبحث عقد أول تدريب محاكاة الشهر القادم

Photo : YONHAP News

قالت  وزارة  الدفاع في  كوريا  الجنوبية إن  الاجتماع  الرابع للمجموعة  الاستشارية  النووية مع  الولايات  المتحدة سيبحث  عقد  أول  تدريب  محاكاة في  العاصمة  الأمريكية واشنطن  يوميْ  4  و5  ديسمبر.
وسوف  يرأس  الجانب الكوري  في  الاجتماع "جو  تشانغ  ليه" مدير  مكتب  السياسات الدفاعية  في  الوزارة، بينما  سيرأس  الجانب الأمريكي  "كارا  أبركرومبي"  القائمة بأعمال  نائب  وزير  الدفاع  للشؤون السياسية.
وأوضحت  الوزارة  أن  هذه  التدريبات تستهدف  تمكين  التحالف الكوري  الأمريكي  من  اتخاذ  قرارات سياسية  أعمق  وبشكل  أكثر  تعاونا وتنسيقا  فيما  يتعلق  بالتخطيط  النووي والاستراتيجي،  في  حالة  حدوث  أزمة  أو  حالة  طوارئ  في  شبه  الجزيرة الكورية.
وسوف  يقوم  الجانبان خلال  الاجتماع  الرابع للمجموعة  الاستشارية  النووية بالتحقق  من  النتائج المحرزة  في  مهام  المجموعة  في  مجال  إجراءات الأمن  وتبادل  المعلومات، والتشاور  النووي  والاتصالات الاستراتيجية  في  أوقات  الأزمات  والطوارئ، وإنشاء  نظام  اتصالات أمني  مخصص،  وتعزيز التخطيط  النووي  والاستراتيجي، والتكامل  النووي  والتقليدي، وإرسال  الرسائل  الاستراتيجية.
يذكر  أن  المجموعة الاستشارية  النووية  عبارة  عن  هيئة  ثنائية  يمكن  لكوريا  الجنوبية من  خلالها  التعبير عن  آرائها  بشأن  العمليات  النووية الأمريكية،  وسوف  يكون  الاجتماع  القادم آخر  اجتماع  للمجموعة خلال  فترة  حكومة  الرئيس  الأمريكي "جو  بايدن".
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