البنك المركزي الكوري يخفض سعر الفائدة بـ0.25%

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قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي الكوري تخفيض سعر الفائدة الأساسي بمقدار رُبع نقطة مئوية.جاء ذلك في آخر اجتماع اللجنة اليوم لبحث توجهات السياسات النقدية، حيث قررت تخفيض سعر الفائدة من 3.25% إلى 3%.وكان قد تم تجميد سعر الفائدة الأساسي 13 مرة على التوالي منذ شهر فبراير من العام الماضي وحتى شهر أغسطس من هذا العام، ثم تخفيضه بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر الماضي، وأخيرا تخفيضه مجددا بنفس المقدار هذا الشهر.وفي توقعاته الاقتصادية المعدَّلة التي تم الإعلان عنها اليوم، قرر البنك المركزي الكوري أيضا تخفيض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ونمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام من 2.4% إلى 2.2%، وهو ما يفسر على أنه انعكاس لمعدل النمو في الربع الثالث البالغ 0.1% فقط.وتوقع البنك أن يبلغ معدل النمو في العام القادم 1.9%، بانخفاض 0.2% عن التوقعات السابقة، وأن يبلغ 1.8% في عام 2026.كما قرر البنك المركزي تخفيض توقعاته لمعدل الزيادة في أسعار المستهلك لهذا العام من 2.5% إلى 2.3%، وأن يصل معدل التضخم في أسعار المستهلك إلى 1.9% في العام القادم وفي عام 2026 أيضا.