وزير الدفاع الأوكراني يحذر من مخاطر مشاركة القوات الكورية الشمالية في الحرب

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قال وزير الدفاع الأوكراني "رستم عُمَروف" الذي يزور كوريا الجنوبية حاليا، إنه ناقش خلال لقائه مع الرئيس "يون صوك يول" الإجراءات المشتركة لتحسين الأمن.وأعرب الوزير الأوكراني في بيان نشره على منصة تليغرام عن ثقته بأن إصرار بلاده على ضرورة تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية سيعزز بشكل كبير أمن الشعب الأوكراني والمنطقة، مشيرا إلى أن يوجد حاليا 12 ألف جندي كوري شمالي لدعم الجيش الروسي في الحرب، كما تقدم كوريا الشمالية دعما نشطا للهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.وقال إن هذه التصرفات تشكل تهديدا خطيرا لكوريا الجنوبية، حيث يكتسب الجيش الكوري الشمالي خبرات قتالية، مما سيخلق تحديات أمنية إضافية في منطقة شمال شرق آسيا خلال المستقبل.وقد التقى المبعوث الأوكراني الخاص أيضا مع مدير مكتب الأمن القومي "شين وان شيك" ووزير الدفاع "كيم يونغ هيون" لمناقشة التعاون بين البلدين، حيث تحتاج أوكرانيا إلى أنظمة دفاع جوي، وهناك توقعات بأن الوزير الأوكراني ربما يكون قد طلب من سيول تقديم دعم بالأسلحة خلال هذه اللقاءات.ومن جانبه، قال المكتب الرئاسي الكوري إن المبعوث الأوكراني شرح بالتفصيل الوضع الأخير في بلاده وتطورات إرسال القوات الكورية الشمالية، وأعرب عن أمله في تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية. ولم يذكر المكتب الرئاسي أي شيء عن إجراء مناقشات متعلقة بدعم الأسلحة.