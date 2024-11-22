9500 من العاملين في المدارس الابتدائية الكورية يعانون من الاكتئاب

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تبين أن حوالي 9 آلاف و500 من العاملين في المدارس الابتدائية في كوريا الجنوبية، بمن في ذلك مدرسون، قد عانوا من الاكتئاب خلال العام الماضي الذي شهد ما يسمى بـ"حادثة مدرسة سو إيه الابتدائية" التي انتحرت فيها مُعملة كانت تعاني من ضغوط نفسية شديدة بسبب آباء الطلاب. كما ارتفع عدد العاملين في المدارس الابتدائية الكورية الذين يزورون المستشفيات لعلاج الاكتئاب بـ2.3 مرة خلال فترة 5 سنوات.جاء ذلك في بيانات صادرة عن المؤسسة الوطنية للتأمين الصحي، حيث اتضح أن عدد العاملين في المدارس الابتدائية الذين تلقوا علاجا من الاكتئاب خلال العام الماضي قد بلغ 9 آلاف و468 شخصا، بينما بلغ العدد في النصف الأول من هذا العام 7 آلاف و4 أشخاص، ومن المتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.وأشارت البيانات إلى أن متوسط عدد الذين يتلقون علاجا للاكتئاب من بين كل ألف عامل في المدارس الابتدائية كان قد بلغ 16.4 في عام 2018، و20 في عام 2019، و19.1 في عام 2020، و23.2 في عام 2021، و29.2 في عام 2022، و37.2 في عام 2023، وهو ما يدل على زيادة مضطردة، بلغت 2.3 مرة خلال 5 سنوات.