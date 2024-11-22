هيون ديه وكيا تكشفان عن روبوت قابل للارتداء يقلل الأعباء عن الكتفين

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استعدادا لدخول كوريا الجنوبية للمجتمع المتقدم في السن، سيتم نشر روبوتات صناعية قابلة للارتداء لتقليل الأعباء عن العمال الذين يستخدمون عضلات الكتف، وذلك بنسبة تصل إلى 60%، في المواقع الصناعية بما في ذلك مصانع شركة "هيون ديه موتور".وعقدت شركة هيون ديه موتور وشركة كيا فعالية بعنوان "يوم تكنولوجيا الروبوتات القابلة للارتداء" أمس، في استوديو "هيون ديه موتور كويانغ" في مقاطعة كيونغ كي، حيث تم الكشف عن "إكسبل شولدر" وهو عبارة عن روبوت صناعي قابل للارتداء، للتقليل من الأعباء الناجمة عن التحميل على مفصل الكتف بنسبة تصل إلى 60% في المواقع الصناعية.ويبلغ وزن الروبوت حوالي 1.9 كيلوغرام، ويمكن اختيار حجمه وفقا للحالة البدنية للمستخدم، كما يمكن فصل وغسل سترته فقط.كما يمكن للمستخدم استعمال "وحدة تعويض قوة العضلات" بدلا من النظام الكهربائي لتوليد قوة مساعدة، دون الحاجة لشحنها بشكل منفصل.