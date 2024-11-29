انخفاض الناتج الصناعي والاستهلاك والاستثمار في كوريا خلال أكتوبر

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شهدت كوريا الجنوبية انخفاضا في الناتج الصناعي والاستهلاك والاستثمار خلال شهر أكتوبر الماضي، وكانت المرة الأولى منذ شهر مايو التي يحدث فيها هذا الانخفاض الثلاثي. وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة أن مؤشر الناتج الصناعي الإجمالي قد انخفض في أكتوبر الماضي بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر الأسبق إلى 113 نقطة، ليسجل تراجعا للشهر الثاني على التوالي.وظل الإنتاج في صناعات التعدين والصناعات التحويلية ثابتا في أكتوبر، مع انخفاض بنسبة 6.3% في إنتاج السيارات، ولكن قابله زيادة بنسبة 8.4% في إنتاج الرقائق، كما ارتفع الإنتاج في صناعة الخدمات بنسبة 0.3%.وانخفضت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 0.4% على أساس شهري في أكتوبر، في حين انخفض الاستثمار في المنشآت بنسبة 5.8% مقارنة بالشهر الأسبق.