موجة برد تجتاح كوريا الجنوبية بعد تساقط كميات غير مسبوقة من الثلوج

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اجتاحت موجة برد كوريا بعد تساقط ثلوج بكميات قياسية في المنطقة الوسطى.قال تقرير صادر هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن معظم المناطق الوسطى شهدت درجات حرارة متجمدة صباح اليوم الجمعة، حيث انخفضت درجة الحرارة إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر في المناطق الداخلية من مقاطعة "كانغ وان"، ومن المتوقع أن تستمر موجة البرد حتى نهاية الأسبوع.وتوقع التقرير أيضا أن تضرب الثلوج والأمطار أجزاء من البلاد مرة أخرى ابتداء من بعد ظهر اليوم الجمعة، مع تساقط ثلوج في الأجزاء الشرقية من مقاطعة شمال "جولا" وفي الأجزاء الداخلية من مقاطعة "كانغ وان" وجنوب مقاطعة "كيونغ كي".ومن المتوقع أن تشهد منطقة العاصمة سيول اليوم ثلوجا بسمك يبلغ 3 سنتيمترات، بينما ستشهد المناطق الجبلية في جزيرة "جيجو" ما يصل إلى 10 سنتيمترات من الثلوج حتى يوم الغد السبت.وسوف تتراوح درجات الحرارة العظمى بعد ظهر اليوم بين 3 و12 درجة مئوية، مع ارتفاعها إلى 5 درجات مئوية في سيول.