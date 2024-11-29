الاتحاد الأوربي يحث كوريا الجنوبية بصورة غير مباشرة على تزويد أوكرانيا بالأسلحة

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حث الاتحاد الأوربي على نحو غير مباشر كوريا الجنوبية على تزويد أوكرانيا بالأسلحة، بينما أدان التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية.ووجه البرلمان الأوربي هذه الدعوة في قرار تم تبنيه في جلسة عامة في فرنسا، أمس الخميس.ودعا القرار الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء فيه إلى التعامل مع كوريا الجنوبية والسعي إلى "تغيير موقفها" من تسليح أوكرانيا، من أجل توفير "موارد عسكرية كبيرة" لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.كما دعا القرار إلى المساءلة عن جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها روسيا وحلفاؤها، بما في ذلك كوريا الشمالية، من خلال تعزيز التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والهيئات القضائية الأخرى.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها الاتحاد الأوربي في وثيقة رسمية المساءلة القانونية عن إرسال قوات كوريا الشمالية.وقد أدان القرار بشدة إرسال القوات الكورية الشمالية لمساعدة روسيا واختبار روسيا لصواريخ باليستية جديدة، معتبرا أن هذه خطوات تصعيدية تمثل مرحلة جديدة في الحرب وتشكل خطرا على أمن أوربا.