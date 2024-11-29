الحكومة الكورية تضاعف دعم النفقات الطبية في حالات الولادة المبكرة

Photo : KBS News

قرر المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية مضاعفة الدعم المقدم للنفقات الطبية في حالات الولادة المبكرة وإنشاء مرافق متخصصة لعلاج الأمهات والمواليد الجدد المعرضين لمخاطر عالية. وقالت "يو هيه مي"، كبيرة المساعدين الرئاسيين لقضية انخفاض معدلات المواليد، في تصريحات أدلت بها أمس الخميس، إن سقف الدعم الطبي للمواليد المبتسرين سيرتفع من 10 ملايين وون حاليا، إلى 20 مليون وون، أي أكثر من 14 ألف دولار أمريكي، موضحة أن خطة الدعم الجديدة ستتيح لوالديْ التوائم الخمسة الذين ولدوا في سبتمبر الماضي الحصول على ما يصل إلى 20 مليون وون لكل طفل.كما تخطط الحكومة لإنشاء مركزين علاجيين مخصصين للأمهات والمواليد الجدد المعرضين لمخاطر عالية.وكان الرئيس "يون صوك يول" قد تعهد في وقت سابق خلال زيارته لمستشفى "سانت ماري" في سيول، بتعزيز الدعم للأطفال المبتسرين.