الحكومة الكورية تتخذ إجراءات لحظر الرسائل النصية المزعجة

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تخطط الحكومة الكورية لتشديد العقوبات على مرسلي الرسائل النصية المزعجة، وكذلك الشركات التي لا تتخذ خطوات فعالة لحظر مثل هذه الرسائل.وكشفت لجنة الاتصالات الكورية ووزارة العلوم عن مجموعة من الإجراءات في هذا السياق أمس الخميس بهدف منع الرسائل النصية غير المرغوب فيها.وبالإضافة إلى مصادرة العائدات غير المشروعة من الأشخاص الذين يرسلون رسائل نصية مزعجة، ستفرض الحكومة أيضا غرامات على مشغلي شبكات الهاتف المحمول والشركات التي ترسل أو تعيد إرسال تلك الرسائل وتفشل في منع الرسائل المزعجة.كما ستنشئ الحكومة نظاما لإدارة أرقام وحسابات الرسائل المزعجة، لتتمكن الشركات المشغلة لخدمات الرسائل النصية من التحقق منها.وسوف تنشئ الشركات المشغلة لخدمات الهاتف المحمول نظاما للحظر المسبق لاستقبال الرسائل من جهات الاتصال المزيفة.