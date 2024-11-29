الاتحاد الأوربي يوافق على اندماج كوريان إير وآسيانا

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وافق الاتحاد الأوربي على استحواذ شركة الخطوط الجوية الكورية، كوريان إير، على شركة "آسيانا"، وهو ما أزال عقبة تنظيمية كبيرة أمام الصفقة المستمرة منذ 4 أعوام.وأعلنت المفوضية الأوربية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوربي، أمس الخميس أنها وافقت على صفقة الاندماج بعد مراجعة تدابير التصحيح التي اتخذتها شركة الخطوط الجوية الكورية، حيث توصلت إلى أن التدابير تفي بشروط الاتحاد الأوربي.وقالت المفوضية الأوربية إنها وافقت على أن شركة "إير إنتشون" هي مشترٍ مناسب لأعمال الشحن الخاصة بشركة "آسيانا"، حيث إنها شركة مستقلة عن شركة الخطوط الجوية الكورية وشركة "آسيانا" ولا تثير مخاوف بشأن المنافسة.وقد جاءت الموافقة النهائية بعد 9 أشهر من منح المفوضية الأوربية موافقة مشروطة في فبراير الماضي إذا استوفت الصفقة بعض الشروط المسبقة، بما في ذلك بيع أعمال الشحن الخاصة بشركة "آسيانا" ونقل 4 مسارات ركاب أوربية متداخلة إلى شركة طيران محلية منخفضة التكلفة.وقد تنازلت كوريان إير بالفعل عن المسارات الأربعة، وهي روما وبرشلونة وفرانكفورت وباريس، إلى شركة الطيران المحلية منخفضة التكلفة "تي واي إير" وقدمت الدعم لتشغيلها. وتعني موافقة الاتحاد الأوربي أن الخطوط الجوية الكورية قد حصلت الآن على إذن 13 دولة من أصل 14 دولة مطلوبة، مع انتظار موافقة الولايات المتحدة الأمريكية.