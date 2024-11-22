كوريا ولاتفيا تتفقان على تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا الحيوية

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عقد الرئيس الكوري "يون صوك يول" محادثات قمة أمس الخميس مع رئيس لاتفيا "إدغارز رينكيفيتش" الذي يقوم حاليا بزيارة لكوريا الجنوبية، حيث اتفق معه على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعة الدفاعية والتكنولوجيا الحيوية.وأدان الرئيسان استفزازات كوريا الشمالية النووية والصاروخية، والتعاون العسكري غير القانوني بين كوريا الشمالية وروسيا.وأكد الرئيس "يون" أن كوريا الجنوبية ستكون شريكا جيدا للتعاون مع لاتفيا التي تسعى لتعزيز قدراتها الدفاعية، ودعا إلى إجراء دراسة حول سبل زيادة التعاون الثنائي في الصناعات الدفاعية.وأعرب "يون" عن أمله في توسيع التعاون في مجال التكنولوجيا الحيوية والصيدلانية بين كوريا الجنوبية التي تمتلك قدرة على إنتاج الأدوية الحيوية، ولاتفيا التي يوجد فيها عدد من شركات الأدوية العالمية.ومن جانبه، أعرب رئيس لاتفيا "رينكيفيتش" عن أمله في تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية في مجال الصناعات الدفاعية، بما في ذلك شبكة الدفاع الجوي، والطائرات بدون طيار، كما أعرب عن أمله في أن تتقدم الشركات الكورية للتكنولوجيا الحيوية والأدوية إلى السوق الأوربية عن طريق لاتفيا.وأعرب الرئيسان عن قلقهما الشديد من التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا الذي يشكل تهديدا للأمن ليس فقط في شبه الجزيرة وأوربا، بل وفي العالم أجمع أيضا.