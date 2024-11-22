1 % انخفاضا في معدلات تأييد الرئيس يون لتصل إلى 19%

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بلغت معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" 19%.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من السادس والعشرين وحتى الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الجاري على 1001 من المواطنين البالغين، سجلت معدلات تأييد الرئيس "يون" 19%، بانخفاض قدره 1% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وظلت معدلات تأييد "يون" تتراوح بين أواخر 10% وأوائل 20% في الاستطلاعات الأخيرة، وذلك بعد أن وصلت إلى أقل مستوياتها عند 17% في الأسبوع الأول من نوفمبر.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم شهدت ارتفاعا بنسبة 4% لتصل إلى 32%، فيما انخفضت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بنسبة 1%، إلى 33%.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.