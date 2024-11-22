كوريا الجنوبية تكمل تطوير نظام الدفاع الصاروخي المحلي إل - سام

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أكملت كوريا الجنوبية تطوير نظام صواريخ أرض - جو طويل المدى "إل - سام" محليا، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الضخم لهذا النظام اعتبارا من العام القادم، وأن يتم نشره للعمليات بحلول عام 2028.ويمكن لنظام "إل - سام" اعتراض الصواريخ على ارتفاع أعلى من 40 كيلومترا قبل إعادة دخولها للغلاف الجوي، مما يؤدي إلى تقليل الخسائر الأرضية.وقد أقيم احتفال اليوم الجمعة في وكالة تطوير الدفاع الكورية بمناسبة اكتمال عملية تطوير نظام "إل - سام" التي استغرقت أكثر من 10 سنوات، حيث ألقى وزير الدفاع "كيم يونغ هيون" كلمة قال فيها إن الصواريخ الكورية الشمالية لن تتمكن من اختراق شبكة نظام "إل - سام"، مؤكدا أن كوريا الشمالية ستدفع الثمن مقابل استفزازاتها، وهو انهيار نظامها الحاكم.