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الاقتصادية

اكتمال المرحلة الرابعة والأخيرة من مشروع توسيع مطار إنتشون الدولي

Write: 2024-11-29 15:38:14Update: 2024-11-29 15:46:11

اكتمال المرحلة الرابعة والأخيرة من مشروع توسيع مطار إنتشون الدولي

Photo : YONHAP News

اكتملت المرحلة الرابعة والأخيرة من مشروع توسيع مطار إنتشون الدولي، والتي استمرت 7 أعوام، وسوف يبدأ المطار الموسع التشغيل رسميا اعتبارا من الثالث من ديسمبر.
وأقامت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل وشركة مطار إنتشون الدولي مراسم احتفالية اليوم الجمعة بهذه المناسبة بحضور أكثر من 800 شخص، بمن فيهم  وزير الأراضي "بارك سانغ او"، ورئيس شركة مطار إنتشون "لي هاك جيه".
وقد بدأ العمل في تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع توسيع مطار إنتشون الدولي في عام 2017.
وتم في إطار المرحلة الرابعة  توسيع المبنى رقم 2 للمطار وإنشاء المدرج الرابع، بتكلفة بلغت 4.8 تريليون وون.
وبهذا ستزداد سعة مطار إنتشون الدولي من 77 مليونا إلى 106 ملايين مسافر سنويا، بفضل محطتيه للركاب و4 مدارج للطيران، كما ستزداد سعة حمولة الشحن من 5.8 مليون طن سنويا إلى 6.3 مليون طن.
كما يتميز مطار إنتشون الموسع بخدماته الذكية والسريعة، ومرافقه الآمنة والمريحة، وأمنه الجوي ذي المستوى العالمي.
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