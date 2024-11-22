الصينيون يشكلون 55.5% من الأجانب الذين يمتلكون مساكن في كوريا الجنوبية

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تبين أن ملكية الصينيين للمساكن في كوريا الجنوبية ظلت تتزايد بشكل تدريجي.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل اليوم الجمعة، بلغ عدد المساكن التي يمتلكها أجانب في كوريا الجنوبية 95 ألفا و58 مسكنا على أساس نهاية شهر يونيو الماضي، بزيادة نسبتها 3.9% مقارنة بما كان عليه قبل 6 أشهر.وبلغت حصة المساكن التي يمتلكها أجانب من إجمالي عدد المساكن في كوريا الجنوبية 0.49%.وأشار التقرير إلى أن الصينيين يشكلون 55.5% من إجمالي عدد الأجانب الذين يمتلكون مساكن في كوريا الجنوبية، حيث يمتلكون 52 ألفا و798 مسكنا، بزيادة نسبتها 4.95% مقارنة بما كان عليه الوضع قبل 6 أشهر، وتلاهم كل من الأمريكيين والكنديين والتايوانيين والأستراليين.وقال التقرير إن مساحة الأراضي التي يمتلكها أجانب في كوريا الجنوبية بلغت 265 مليونا و654 ألف متر مربع على أساس نهاية يونيو الماضي، بزيادة نسبتها 0.4% مقارنة بنهاية العام الماضي، لتشكل بذلك 0.26% من إجمالي مساحة الأراضي الكورية.