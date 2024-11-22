تقرير يقول إن تخفيض الرسوم الجمركية ليس سببا في العجز التجاري الأمريكي مع كوريا

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وسط المخاوف من سعي الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" إلى فرض رسوم جمركية إضافية على كوريا الجنوبية، قالت خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي أمس الخميس إن معظم الخبراء الاقتصاديين يرون أن تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الكورية المستوردة بناء على اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، لم يكن هو السبب المباشر لزيادة حجم العجز التجاري الأمريكي مع كوريا الجنوبية.وأضافت خدمة أبحاث الكونغرس في تقرير أصدرته في هذا الشأن أن حجم العجز التجاري الأمريكي مع كوريا الجنوبية لم يكن ثابتا بل كان متغيرا، خاصة بعد أن دخلت اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين حيز التنفيذ في عام 2012، مشيرة إلى أن حجم العجز التجاري الأمريكي قد شهد زيادة في بداية الأمر، لكنه انخفض خلال الفترة من عام 2015 وعام 2018، ثم زادة مرة أخرى.وقد سجل حجم الفائض التجاري الكوري مع الولايات المتحدة رقما قياسيا بفضل زيادة الصادرات، وأعرب بعض المراقبين عن قلقهم من احتمال أن تتخذ إدارة الرئيس "ترامب" القادمة تدابير اقتصادية ضد كوريا الجنوبية.