زيلينسكي يقول إن جنودا كوريين شماليين في غرب روسيا قُتلوا أو جُرحوا في الحرب

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قال الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" إن جنودا كوريين شماليين منتشرين في غرب روسيا قُتلوا أو جُرحوا في أثناء القتال ضد القوات الأوكرانية.وأدلى زيلينسكي بهذه التصريحات خلال مقابلة مع وكالة كيودو اليابانية للأنباء، دون تحديد عدد الضحايا.ووفقا للوكالة أمس الأحد، قال الرئيس الأوكراني إنه سيتم إرسال المزيد من الجنود الكوريين الشماليين إلى خطوط المواجهة في الحرب خىا المستقبل، وحث على دعم جهود أوكرانيا لتأمين عضوية منظمة حلف شمال الأطلنطي، ناتو، من أجل مستقبلها.وكان زيلينسكي قد التقى أمس الأحد برئيس المجلس الأوربي الجديد "أنطونيو كوستا" ومسؤولين كبار آخرين من الاتحاد الأوربي، قاموا بزيارة إلى كييف.وخلا ل تلك الاجتماعات، طلب زيلينسكي دعمهم لعضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلنطي، والموافقة على استخدام أوكرانيا للصواريخ بعيدة المدى.