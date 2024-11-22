المكتب الرئاسي يشدد على سحب المعارضة لمشروع قانون تخفيض الميزانية

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حث المكتبُ الرئاسي الحزبَ الديمقراطي المعارض الرئيسي على سحب خطته لتقديم مشروع قانون تخفيض ميزانية العام القادم خلال الجلسة البرلمانية العامة، اليوم الاثنين.ووجهت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية "جونغ هيه جون" هذه الدعوة في مؤتمر صحفي أمس الأحد، قائلة إن الحكومة لن تشارك في أي مفاوضات ما لم يسحب الحزب المعارض مشروع قانون تخفيض الميزانية.وأضافت المتحدثة أنه إذا نشأت أي مشاكل في سبل عيش الناس أو النظام العام أو الشؤون الدبلوماسية بسبب تخفيضات الميزانية أحادية الجانب من قبل المعارضة، فإن الحزب الديمقراطي سيكون مسؤولا عن كل ذلك وحده.وكان رئيس الحزب الديمقراطي "لي جيه ميونغ" قد قال في وقت سابق من يوم أمس إن الحكومة يمكنها تقديم مشروع قانون منقح لزيادة الميزانية، وأن حزبه منفتح على إعادة التفاوض عليه لإقرار تلك الزيادة. ومع ذلك، قال مسؤول في المكتب الرئاسي إن الحكومة لن تشارك في أي مفاوضات ما لم يسحب الحزب مشروع القانون.ويخطط الحزب الديمقراطي، الذي قدم اقتراحا لتخفيض الميزانية فقط خلال جلسة للجنة الميزانية البرلمانية يوم الجمعة الماضي، لتقديم مشروع القانون إلى الجلسة البرلمانية الكاملة اليوم الاثنين، وهو الموعد النهائي القانوني للموافقة على ميزانية الحكومة الكورية للعام القادم.