تباطؤ نمو القروض الأسرية في كوريا خلال نوفمبر

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انخفض نمو قروض الأسر في كوريا الجنوبية إلى نطاق 4 تريليونات وون، وذلك لأول مرة في خمسة أشهر، بسبب تحركات البنوك لتشديد الإقراض للأسر.ووفقا لمصادر في القطاع المالي أمس الأحد، زاد إجمالي رصيد قروض الأسر عبر القطاع المالي بأكثر من أربعة تريليون وون في نوفمبر مقارنة بالشهر الأسبق، مع تباطؤ النمو إلى نطاق أربعة تريليونات وون لأول مرة في خمسة أشهر، منذ شهر يونيو الماضي.وارتفع الرقم إلى 9.8 تريليون وون في أغسطس، ثم انخفض 5.2 تريليون وون في سبتمبر، ثم بلغ 6.6 تريليون وون في أكتوبر.وقد تتغير تلك الأرقام إذا تم تضمين أرقام الأيام القليلة الماضية من نوفمبر في البيانات النهائية.وانخفض نمو قروض الأسر المقدمة من البنوك من الدرجة الأولى إلى النصف في نوفمبر من 3.9 تريليون وون في أكتوبر، في حين كان الرقم للبنوك من الدرجة الثانية لشهر نوفمبر مماثلا لـ2.7 تريليون وون في الشهر الأسبق.وتجاوزت معدلات نمو القروض للأسر في البنوك من الدرجة الثانية نظيراتها في البنوك من الدرجة الأولى لأول مرة منذ 27 شهرا، تحديدا منذ أغسطس 2022.