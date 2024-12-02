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الدولية

روسيا تدعو الجيش الكوري الشمالي لحضور احتفالات عيد النصر العام القادم

Write: 2024-12-02 09:34:55

روسيا تدعو الجيش الكوري الشمالي لحضور احتفالات عيد النصر العام القادم

Photo : YONHAP News

دعت الحكومة الروسية القوات الكورية الشمالية إلى الاحتفال بالذكرى الثمانين على انتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية، العام القادم.
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، قدم وزير الدفاع "أندريه بيلوسوف" تلك الدعوة خلال اجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في بيونغ يانغ.
يذكر أن روسيا تقيمة احتفالات بيوم النصر في الساحة الحمراء في موسكو يوم 9 مايو من كل عام لإحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية في عام 1945.
وقد دعا "بيلوسوف" القوات الكورية الشمالية للمشاركة في عرض عسكري في الحفل الذي سيقام في العام القادم.
وكانت روسيا قد صرحت سابقا أنها سوف تقيم احتفالا واسع النطاق بمناسبة الذكرى الثمانين.
وتثير تلك الدعوة تكهنات بأن الزعيم الكوري الشمالي قد يزور موسكو، حيث يقود وفد الجيش الكوري الشمالي إلى ذلك الحدث.

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