1.4 % زيادة في الصادرات الكورية خلال نوفمبر

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زادت قيمة صادرات كوريا الجنوبية بنسبة بلغت 1.4% على أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي، مسجلة بذلك نموا لـ14 شهرا متتالية.ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية أمس الأحد، بلغت قيمة الشحنات الصادرة في الشهر الماضي 56.3 مليار دولار أمريكي.وقفزت قيمة شحنات أشباه الموصلات، وهي سلعة التصدير الرئيسية لكوريا، بأكثر من 30% على أساس سنوي في الشهر الماضي، لتصل إلى 12.5 مليار دولار، مسجلة ارتفاعا للشهر الثالث عشر على التوالي.وانخفضت قيمة الصادرات من السيارات بنسبة 13.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 5.6 مليار دولار.وانخفضت قيمة الصادرات الكورية إلى الصين بنسبة 0.6%، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 5.1% على أساس سنوي.كما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 2.4% على أساس سنوي لتبلغ 50.7 مليار دولار في نوفمبر، مما أدى إلى فائض تجاري للشهر الثامن عشر على التوالي بلغ 5.6 مليار دولار.